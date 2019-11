Dopo le voci delle ultime ore, come riferito in mattinata, il Bayern Monaco ha deciso di interrompere consensualmente il rapporto con Niko Kovac che non è più l’allenatore dei tedeschi. Il club bavarese ha comunicato che la squadra sarà allenata provvisoriamente dall’ormai ex vice-allenatore, Hans Flick.

Foto: Bayern Monaco Twitter