Ora è anche ufficiale: Asllani all’Inter

Come anticipato nelle scorse settimane, ora è arrivata anche l’ufficialità: Kristjan Asllani è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter.

Questo il comunicato del club nerazzurro: “I viaggi sono spesso porte sul futuro. Ti aprono orizzonti, disegnano nuovi scenari. Quando aveva due anni Kristjan Asllani, nato nel 2002, ha percorso il primo, grande viaggio della sua vita. Quello che l’ha portato, assieme alla sua famiglia, da Elbasan, Albania, a Buti, Toscana, provincia di Pisa. Qui, in questo piccolo paesino, Kristjan affonda le sue radici, rese così evidenti da quella sua parlata inconfondibile, tipicamente toscana.

Cresce con il pallone, non se ne stacca mai. Come il protagonista di un famoso cartone animato, Kristjan vive letteralmente portandosi dietro una palla. Una simbiosi totale che lo porta, a cinque anni, a fare l’ingresso nella Butese.

Si dice di tanti talenti: ha qualcosa di speciale. Ma quello che da subito colpisce gli allenatori di Kristjan è quella sua capacità di trattare il pallone come nessun altro. Un’educazione figlia di un contatto continuo, una cura smisurata. Trovare un ambidestro puro non è fatto usuale, ma Kristjan lo era già a tutti gli effetti fin dalle prime squadre giovanili, quando sbalordiva tutti calciando un corner con il destro, l’altro con il sinistro.

L’esordio nei Pulcini bagnato da un gol da ricordare, triplo dribbling e tiro vincente. E poi una costanza e una dedizione senza pari, in quell’angolo di toscana che lo spinge, a 10 anni, nel settore giovanile dell’Empoli. Dove cresce, anno dopo anno, in un ambiente ideale per sprigionare tutta la sua voglia di calcio.

Il destino inizia a disseminare indizi. Il primo, il più evidente: la data di nascita, 9 marzo, proprio come l’Inter. Poi il campionato Primavera 2020/2021: l’Empoli vince lo scudetto giovanile e lo fa eliminando in semifinale proprio l’Inter, anche grazie a una rete di Asllani. Che poi, in finale, si ripete, conquistando il tricolore giovanile.

Prima, nel gennaio 2021, era già arrivato il debutto in prima squadra, in Coppa Italia, contro il Napoli. Strada segnata: il 2021/22 è l’anno della consacrazione. Kristjan inizia n Primavera: segna anche 3 gol in Youth League, poi si trasferisce stabilmente in Prima Squadra, grazie alla fiducia che Aurelio Andreazzoli ripone in lui. La sua seconda partita da titolare con l’Empoli arriva in Coppa Italia, proprio contro l’Inter, quando serve un assist a Bajrami. Diventa un perno del centrocampo dei toscani e, ennesimo incrocio, trova il suo primo gol in Serie A a San Siro, in Inter-Empoli. Controllo da applausi e gol, prima della rimonta nerazzurra.

La data di nascita, le sfide con la Primavera, gli assist, il gol. Ora le strade di Asllani e dell’Inter si uniscono. Kristjan diventa il secondo giocatore albanese della storia nerazzurra, dopo Manaj. Ha già debuttato con la nazionale albanese. È nato con il pallone tra i piedi, continuerà a coccolarlo con grande cura, vestendo la nostra maglia.

Benvenuto, Kristjan!

Questo è anche il comunicato dell’Empoli: “Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Inter per la cessione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kristjan Asllani”.

Foto: Twitter Inter