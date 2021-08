Ora è ufficiale: Armellino al Modena

Come anticipato in esclusiva, Marco Armellino è un nuovo giocatore del Modena. Ecco la nota del club: “Il Modena FC, in data odierna, comunica di aver acquistato a titolo definitivo dall’Associazione Calcio Monza il centrocampista Marco Armellino (’89).

Il neo gialloblù ha firmato un contratto fino al 2023 con opzione per l’anno successivo. In carriera Marco, oltre al Monza, ha indossato le maglie di: Sorrento, Reggina, Cremonese, Matera e Lecce”.

Foto: Sito Modena