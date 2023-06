Ora è ufficiale: Aouar è un nuovo giocatore della Roma

Vi avevamo parlato di questo colpo già nel mese di aprile, oggi la Roma lo ufficializza in via definitiva, Aour è un nuovo calciatore dei giallorossi. Con un comunicato sui social la squadra di Jose Mourinho annuncia l’arrivo del centrocampista francese. Ecco il comunicato: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Houssem Aouar. Il centrocampista – classe 1998 – ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028. Proveniente dal Lione, dove ha fatto tutta la trafila nelle giovanili dall’età di 11 anni fino all’esordio in prima squadra nel 2017, Aouar vanta 179 presenze in Ligue 1 con 30 gol e 24 assist. Nelle coppe europee tra Champions ed Europa League, inoltre, conta 34 partite e 5 reti. Aouar ha scelto la maglia numero 22. Benvenuto Houssem!”.

Foto: Aouar Twitter uff Lione