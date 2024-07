Ora è ufficiale: Antonucci al Cesena

Come anticipato arriva l’ufficialità. Mirko Antonucci è un nuovo giocatore del Cesena.

Questa la nota: “Cesena FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni dalla società Spezia Calcio le prestazioni dell’attaccante Mirko Antonucci. Nato a Roma nel 1999, Antonucci cresce nel settore giovanile giallorosso dove completa tutta la trafila fino a raggiungere la formazione Primavera. Nella stagione 2017/2018 viene aggregato alla prima squadra dell’A.S. Roma, con la quale debutta sia in Serie A che in Champions League. Successivamente veste le maglie di Pescara e Salernitana in cadetteria, oltre che quella del Vitoria Setubal in Liga Portugal, la massima serie portoghese, prima di trasferirsi nell’estate del 2021 al Cittadella dove colleziona 76 presenze e 14 reti nell’arco di due stagioni. Conclusa l’esperienza con i granata veneti, nello scorso Campionato di Serie B ha giocato prima tra le fila dello Spezia Calcio e poi tra quelle del Cosenza, raggiungendo così le 127 apparizioni totali in cadetteria”.

Foto: sito Cesena