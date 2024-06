Nei giorni scorsi abbiamo parlato di Mirko Antonucci, rientrato allo Spezia dal prestito di Cosenza: in lizza c’era la Reggiana in compagnia di altri club di B. Nelle ultime ore il Cesena ha fatto uno scatto importante per Antonucci, non ha chiuso ma è in corsia di sorpasso. Conferme sull’interesse dello stesso Cesena per il difensore centrale Vulikic di proprietà del Perugia, c’è anche il Mantova.

Foto logo Cesena