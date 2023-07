Ora è ufficiale: addio tra il Pisa e il Kolarov dopo solo un mese

Vi avevamo dato in anticipo la notizia della trattativa tra il Pisa e Aleksandar Kolarov per il ruolo di nuovo direttore sportivo dei Toscani, operazione poi conclusasi con l’ufficialità. Nell’arco di pochi giorni però le parti sono arrivate a un incredibile e rapidissimo divorzio. Se ne è parlato negli ultimi giorni e ora è ufficiale. La nota della società: “Il Pisa Sporting Club informa che il sig. Aleksandar Kolarov, investito lo scorso 3 giugno del ruolo di Direttore Sportivo, ha comunicato alla Società la decisione di non formalizzare l’accordo, rinunciando all’incarico”.

Foto: Twitter Serbia