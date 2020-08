Ora è ufficiale (24H dopo): Leandrinho al Red Bull Bragantino

Ora è ufficiale: come anticipato ieri, Leandrinho lascia il Napoli per approdare al Red Bull Bragantino. Il club brasiliano ha annunciato l’accordo attraverso i propri canali, rendendo definitivo il rientro in patria dell’attaccante (già ceduto al club in prestito a febbraio), che ha firmato un contratto di tre anni. Per lui zero presenze in prima squadra con gli azzurri.

Foto: profilo ufficiale Instagram di Leandrinho