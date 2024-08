Ora è anche ufficiale: Zigoni è un nuovo calciatore del Taranto

Ora è anche ufficiale: Gianmarco Zigoni è un nuovo calciatore del Taranto. Di seguito la nota: “La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Gianmarco Zigoni sino al 30/06/2025.

Classe 1991, si tratta di un attaccante con circa 400 presenze tra i professionisti. Dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Milan, in serie B veste le maglie di Frosinone, Pro Vercelli, Spal e Venezia. In Serie C invece ha indossato le divise di Avellino, Lecce, Monza, Novara, Mantova, Juve Stabia e Virtus Verona.

A Gianmarco va il nostro benvenuto nella famiglia rossoblu!”.

Foto: Logo nuovo