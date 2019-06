Ora è anche ufficiale: Zanetti è il nuovo allenatore dell’Ascoli

Ascoli-Zanetti, è ufficiale. Dopo avervi raccontato in esclusiva (era il 4 giugno) della firma del tecnico su un contratto biennale con i toscani, ora è lo stesso club bianconero ad annunciare l’arrivo di Zanetti sulla propria panchina. Questo, di seguito, il comunicato pubblicato sul sito dell’Ascoli: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che dal prossimo primo luglio il Signor Paolo Zanetti sarà responsabile tecnico della prima squadra per le stagioni sportive 2019/20 e 2020/21. Per il neo allenatore, nato a Valdagno il 16 dicembre 1982, si tratta di un ritorno ad Ascoli Piceno, avendo vestito la maglia bianconera da calciatore nel campionato di Serie A 2006/07. Zanetti negli ultimi due anni si è distinto sulla panchina del Sud Tirol in Serie C, squadra con la quale ha ottenuto il prestigioso riconoscimento della Panchina d’oro di categoria per aver condotto nel primo anno gli altoatesini al secondo posto in campionato e alla semifinale playoff. Nella stagione 2018/19 ha chiuso al sesto posto accedendo nuovamente ai playoff. Il Club bianconero rivolge un caloroso benvenuto a Mister Zanetti con l’auspicio di poter condividere traguardi ambiziosi e prestigiosi”.

Foto: sito ufficiale Ascoli