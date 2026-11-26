Ora è anche ufficiale: Tonelli è il nuovo allenatore dell’Empoli

26/11/2026 | 15:11:51

Come vi avevamo anticipato ieri sera, l’Empoli ha annunciato che sarà Lorenzo Tonelli ad assumere la guida tecnica della prima squadra.

Questo il comunicato del club:

“Empoli Football Club è lieta di annunciare che, a partire dalla prossima sfida contro l’Hellas Verona, Lorenzo Tonelli assumerà la guida tecnica della prima squadra.

Il tecnico dirigerà il primo allenamento questo pomeriggio al Sussidiario del Carlo Castellani Computer Gross Arena.

Oltre a mister Tonelli, entrerà a far parte dello staff tecnico della prima squadra azzurra anche Francesco Tavano, nel ruolo di collaboratore tecnico.

Lorenzo Tonelli è nato a Firenze il 17 gennaio 1990. Cresce nel vivaio azzurro fin da bambino, arrivando all’esordio in prima squadra a settembre del 2010. Col passare degli anni diventa un punto fondamentale della retroguardia azzurra. Nel 2013 gioca la finale playoff, la stagione successiva conquista con gli azzurri di mister Sarri la promozione in Serie A. Esordisce nella massima serie ad agosto 2014, rimanendo a Empoli per altre due stagioni, coincise con due straordinarie salvezze. Lascia Empoli per poi vestire le maglie di Napoli e Sampdoria. Nell’agosto del 2021 torna ancora a Empoli, contribuendo a due salvezze della formazione azzurra. Il 23 aprile 2023 gioca, contro l’Inter, l’ultima sfida con la maglia dell’Empoli, per poi intraprendere la carriera da tecnico. Guida prima l’Under 16, quindi l’Under 17, raggiungendo al primo anno i quarti di finale scudetto e nella stagione scorsa conducendo gli Azzurrini allo scudetto di categoria.

In bocca al lupo, mister Tonelli!”.