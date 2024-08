Ora è anche ufficiale: Terracciano ha rinnovato con la Fiorentina

Il rinnovo di Terracciano era un appuntamento già programmato sull’agenda dei dirigenti della Fiorentina, come vi avevamo raccontato con un’indiscrezione qualche giorno fa. Ora è anche ufficiale: il portiere ha rinnovato fino al 2026: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Pietro Terracciano ha rinnovato il contratto che lo legava al Club viola fino al 2026. Terracciano, arrivato alla Fiorentina nella stagione 2018/19, ha difeso la porta gigliata in 146 occasioni, riuscendo a mantenere la rete inviolata in 41 occasioni”.

Foto: instagram Fiorentina