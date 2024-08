Ora è anche ufficiale: Tengstedt è un nuovo giocatore dell’Hellas Verona

Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, l’Hellas Verona aveva messo nel mirino Tengstedt. Ora è anche ufficiale, l’attaccante ex Benfica è un nuovo giocatore del Verona: “Verona – Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – in prestito con diritto di opzione – da Sport Lisboa e Benfica le prestazioni sportive dell’attaccante danese Casper Tengstedt. Nato il 1 giugno 2000 a Viborg, nel nord della Danimarca, Tengstedt inizia la propria carriera nelle giovanili del Midtjylland, Club danese dove milita dal 2015 al 2019, prima di essere ceduto in prestito al Norimberga II, squadra con la quale esordisce il 7 settembre 2019 nella quarta divisione tedesca. Nella stagione 2020/21 viene ceduto, sempre in prestito, all’Horsens, con cui debutta il 13 settembre nella massima serie danese. All’inizio della stagione successiva, in NordicBet Liga, serie cadetta del campionato danese, il calciatore viene acquistato a titolo definitivo e diventa il perno dell’attacco, segnando 15 reti in 29 partite, che permettono all’Horsens l’immediata promozione in massima serie. Le prestazioni gli valgono le attenzioni del Rosenborg, che ne ufficializza l’acquisto l’11 agosto 2022. Il terzo posto finale, ottenuto anche grazie alle sue 15 reti segnate in 14 partite di Eliteserien, massima serie norvegese, vale l’accesso al secondo turno di qualificazione alla UEFA Europa Conference League. Il 12 gennaio 2023 viene ingaggiato dal Benfica, con il quale vince campionato portoghese e Supercoppa. Con la formazione portoghese realizza 4 gol e 7 assist in 31 presenze nella stagione 2023/24, debuttando anche il 20 settembre 2023 in Champions League. In Nazionale Tengstedt ha vestito la maglia della Danimarca in Under 17, Under 19 e Under 21. Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Casper, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra”.

Foto: instagram hellas verona