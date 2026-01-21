Ora è anche ufficiale: Sulemana al Cagliari

21/01/2026 | 18:32:52

Come vi avevamo anticipato il 14 gennaio, l’Atalanta ha annunciato la cessione, a titolo temporaneo con opzione, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ibrahim Sulemana Kakari al Cagliari, fino al 30 giugno 2026. Questo il comunicato del club:

“Atalanta BC comunica che – dopo la risoluzione del prestito a Bologna FC 1909 – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ibrahim Sulemana Kakari é stato ceduto a Cagliari Calcio a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 con opzione per l’acquisizione definitiva.

Il Club nerazzurro augura a Ibrahim il meglio per il prosieguo della corrente stagione sportiva”.

Foto: Instagram Sulemana