Esclusiva: il Cagliari pensa al ritorno di Sulemana

14/01/2026 | 09:58:41

Il Cagliari cerca un paio di centrocampisti e sta pensando in modo concreto al ritorno di Ibrahim Sulemana, classe 2003, attualmente a Bologna in prestito dall’Atalanta. Lo spazio che Sulemana ha avuto in questi mesi è stato minimo, il ragazzo ghanese ha dato il via libera e tornerebbe volentieri a Cagliari da dove era andato via nell’estate 2023. Adesso il club lavorerà per ottenere il via libera del Bologna all’interruzione del prestito concordato la scorsa estate con l’Atalanta.

Foto: X Bologna