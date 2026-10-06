Ora è anche ufficiale: Stellone nuovo allenatore della Casertana

06/10/2026 | 18:05:28

Roberto Stellone nuovo allenatore della Casertana dopo quanto vi abbiamo anticipato: “La Casertana FC comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Roberto Stellone. Allenatore di provata esperienza, ha legato subito il suo nome a quella che è stata un’esaltante scalata. Con lui in panchina, infatti, il Frosinone ha conosciuto il doppio salto di categoria dalla C alle A. Per i ciociari si trattava della prima volta in massima serie. Successivamente esperienze in serie B con Bari, Palermo, Ascoli, Reggina e Benevento. Dal marzo 2024 allo scorso giugno, mister Stellone ha guidato la Vis Pesaro in C”.

foto sito casertana