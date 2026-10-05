Esclusiva: panchina Casertana, scatto e pole di Stellone

05/10/2026 | 14:16:05

La Casertana deve sostituire Espinal, sollevato dall’incarico con il comunicato di pochi minuti fa, per il nuovo allenatore c’è un forte orientamento per Roberto Stellone. Mancano le firme e fin a quel momento bisogna aspettare, ma negli ultimi minuti c’è stato un forte scatto dell’ex Vis Pesaro che ha aperto completamente, adesso si tratta di definire gli ultimi dettagli. E la Casertana confida di arrivare a un accordo completo in modo da ripartire dall’allenatore considerato in cima a una lista ristrettissima.

FOTO: Sito Vis Pesaro