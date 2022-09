Ora è anche ufficiale: Situm al Catanzaro

Come raccontato in esclusiva, ora è anche ufficiale: Situm è un nuovo giocatore del Catanzaro. Arriva dalla Reggina.

Questa la nota del club: “Ancora un colpo di mercato messo a segno dai dirigenti dell’Us Catanzaro che si assicurano a titolo definitivo dalla Reggina l’esterno offensivo croato Mario Situm. Il trentenne nativo di Zagabria, era arrivato in riva allo Stretto a ottobre 2020, collezionando 20 presenze e 2 reti, per poi vestire nella stagione successiva la maglia del Cosenza sempre in serie B, con 30 presenze e due gol, quindi tornare a Reggio Calabria nella scorsa stagione. Sempre in serie B Situm ha giocato per due anni nello Spezia, ed ha una lunga militanza nella serie A croata (per 5 anni nella Dinamo Zagabria e per 3 nella Lokomotiva Zagabria) e nelle Nazionali giovanili e in quella maggiore della Croazia, oltre a esperienze nella massima serie Turca e in quella Polacca, collezionando 341 presenze nei campionati professionistici e 44 reti. Situm si lega alla società guidata dal presidente Floriano Noto con un contratto biennale”.

Foto: sito Catanzaro