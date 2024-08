Ora è anche ufficiale: Sampdoria, esonerato Pirlo. In arrivo Sottil

Adesso è anche ufficiale: Andrea Pirlo non è più l’allenatore della Sampdoria. Di seguito la nota: “U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Andrea Pirlo dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff – Roberto Baronio, Mauro Bertoni, Nicola Pavarini e Raffaele Clemente – vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di lavoro nel club”. Sarà Andrea Sottil a prendere il suo posto sulla panchina blucerchiata

La #Sampdoria perde in rimonta a #Salerno: in questa stagione non ci sarà troppa pazienza con #Pirlo

— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 27, 2024