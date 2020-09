Ora è anche ufficiale: Sacko firma per il Cosenza

Come avevamo anticipato, Ihsan Sacko è un nuovo giocatore del Cosenza. Un grandissimo colpo quello messo a segno dai calabresi. Sacko, francese classe ’97, dopo aver disputato l’ultimo campionato in Ligue 2 con il Troyes, arriva in prestito dal Nizza, società con cui ha vanta una presenza in Europa League.

Foto: Twitter Cosenza.