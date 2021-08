Ora è anche ufficiale: Romero al Tottenham

Il Tottenham ha comunicato pochi minuti fa l’acquisto di Cristian Romero dall’Atalanta. Tutto confermato quanto raccontato da Sportitalia già in tempi non sospetti, nel silenzio generale. Il difensore argentino, 23 anni, lascia la Dea e ritrova Pierluigi Gollini agli Spurs. Il club londinese ha postato anche un video in cui Gollini lo accoglie all’arrivo in aeroporto.

✍️ We are delighted to announce the signing of @CutiRomero2 from Atalanta. Welcome to Spurs, Cuti! 🇦🇷 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 6, 2021

Waiting for a mate… 🛬 pic.twitter.com/PwuFJdb6TK — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 6, 2021

Foto: sito Tottenham