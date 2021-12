Ora è anche ufficiale: risolto il contratto tra Eriksen e l’Inter

Ve ne avevamo parlato ieri come la strada della risoluzione tra Eriksen e l’Inter fosse l’opzione più plausibile data l’impossibilità di ottenere l’idoneità sportiva in Italia. Ora è anche ufficiale. Il comunicato dei nerazzurri: “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo per la rescissione consensuale del contratto di Christian Eriksen. Il club e tutta la famiglia nerazzurra abbracciano il calciatore e gli augurano il meglio per il suo futuro. Anche se oggi le strade dell’Inter e di Christian si separano, resterà un legame forte e indissolubile. I momenti più belli, i gol e le vittorie, l’abbraccio dei tifosi fuori da San Siro nel celebrare lo Scudetto: tutto resterà sempre fissato nella storia nerazzurra”.

FOTO: Twitter Inter