Ora è anche ufficiale: Raimondo è un nuovo calciatore del Venezia

Tutto confermato: Antonio Raimondo è un nuovo calciatore del Venezia. Di seguito la nota: “Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo con il Bologna FC per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione 24/25, dell’attaccante Antonio Raimondo.

Cresciuto nel Settore Giovanile del Bologna FC con cui totalizza 80 presenze con 44 goal e sette assist, Raimondo, 20 anni, esordisce in Serie A con la maglia rossoblù il 17 maggio 2021 contro il Verona.

Nell’estate del 2023, l’attaccante classe 2004 si trasferisce in prestito alla Ternana, con cui ha totalizzato tra campionato e play-out, 40 partite con nove goal e un assist.

A livello internazionale, Raimondo ha realizzato 12 gol in 27 partite nelle nazionali giovanili dell’Italia.

Antonio Raimondo

“Ricordo l’atmosfera che si respirava l’anno scorso al Penzo, con i tifosi a sostenere incessantemente la squadra nonostante la grande nebbia. Questo è stato sicuramente un fattore che ha inciso nella scelta di vestire la maglia arancioneroverde. La squadra è composta da un bel mix di giocatori giovani ed esperti, c’è grande entusiasmo e Cà Venezia è una struttura bellissima. La scorsa stagione è stata positiva da un punto di vista personale, anche se a livello di squadra purtroppo le cose non sono andate come speravamo. Ora però, sono pronto a dare tutto me stesso per il Venezia FC.”

Benvenuto, Antonio”.

Foto: Instagram Venezia