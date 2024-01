Ora è anche ufficiale: Petriccione è un giocatore del Catanzaro

Dopo la nostra esclusiva di due giorni fa, il Catanzaro ha reso ufficiale l’acquisto di Jacopo Petriccione, centrocampista classe 1995 in arrivo dal Crotone. Il comunicato delle Aquile: “Jacopo Petriccione, centrocampista classe 1995, è un nuovo calciatore giallorosso. L’US Catanzaro 1929 comunica di essersi assicurata le sue prestazioni sportive fino al 2026. Prelevato dal FC Crotone dove ha giocato anche nella scorsa stagione, vanta una cinquantina di presenze in serie A e diverse esperienze in serie B avendo vestito le maglie di Ternana, Bari, Lecce, Pordenone, Benevento e dello stesso Crotone. Petriccione – che scenderà in campo con il numero 10 – è da oggi a disposizione di mister Vivarini”.

Foto: sito ufficiale Catanzaro