Ora è anche ufficiale: Massara lascia la Roma. Già oltre un mese fa…

La Roma e Frederic Massara comunicano di aver risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro. Già oltre un mese fa vi avevamo raccontato come ci fosse la possibilità per il direttore sportivo di lasciare i giallorossi per accettare nuove proposte. “Desidero ringraziare Ricky per l’instancabile lavoro svolto all’AS Roma e per essere stato sempre dedito alla causa del Club”, ha dichiarato il presidente Jim Pallotta. “Nel corso delle sue due esperienze con noi, ha sempre operato con la massima professionalità e oggi gli auguriamo tutti il meglio per il futuro”. “Nel ringraziare l’AS Roma e il presidente Pallotta per il percorso condiviso, auguro al Club e ai tifosi giallorossi di ottenere i successi che meritano”, il saluto del dirigente. Massara si era unito al Club per la prima volta nel 2011, per poi lasciare la Capitale nel 2017. Lo scorso marzo gli era stata affidata la guida della direzione sportiva, dopo il ritorno in giallorosso nell’estate del 2018. Ricordiamo che Massara ha un forte legame con Sabatini (che ha fimato con il Bologna), ma al momento al Bologna c’è Bigon. In ogni caso presto sapremo qualcosa di più sul futuro di Massara.

L’#ASRoma e Frederic Massara risolvono consensualmente il proprio rapporto di lavoro ➡️ https://t.co/QXTifdEZ9Q pic.twitter.com/jCEKfGVq1E — AS Roma (@OfficialASRoma) June 5, 2019

Foto: Twitter ufficiale Roma