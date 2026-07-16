Ora è anche ufficiale: Mascardi nuovo giocatore del Torino

16/07/2026 | 20:22:44

Mascardi nuovo giocatore del Torino, come vi abbiamo raccontato dal 13 giugno: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dallo Spezia Calcio, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Mascardi. Mascardi è nato a Carrara il 26 settembre 2006 ed è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dello Spezia. Dopo aver terminato il proprio percorso nelle giovanili liguri, nella stagione 2025/’26 ha esordito tra i professionisti con la maglia dello Spezia in Serie B, disputando 17 partite in campionato e una in Coppa Italia.Mascardi ha inoltre vestito la maglia azzurra con le selezioni giovanili dell’Italia, dall’Under 17 all’Under 21. Tutto il Torino Football Club accoglie Diego Mascardi con un caloroso benvenuto: buon lavoro e Sempre Forza Toro!”

foto sito torino