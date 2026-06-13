L’indiscrezione: Mascardi piace al Torino, ma c’è distanza sulle cifre

13/06/2026 | 23:55:02

Il Torino ha messo gli occhi su Diego Mascardi, portiere classe 2006 nel giro della Nazionale e in forza allo Spezia dove ha fatto tutta la trafila. Proprio un anno fa di questi tempi ci aveva pensato il Napoli, ma non era stata raggiunta un’intesa sul cartellino. Al Torino piace, ma al momento esiste una certa distanza tra domanda e offerta, la richiesta è di 2-2,5 milioni più bonus.

Foto: Instagram Mascardi