Ora è anche ufficiale: Marcelino non è più l’allenatore dell’OM

Dopo la notizia arrivata nella giornata di ieri, oggi è arrivata l’ufficialità: Marcelino non è più l’allenatore dell’Olympique Marsiglia.

Di seguito il comunicato del club francese:

“Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato ieri sera riguardante la dirigenza, l’Olympique Marsiglia ritiene che gli eventi del 18 settembre non consentono a Marcelino e al suo staff tecnico di esercitare in buone condizioni la funzione per la quale sono stati assunti.

A causa di questa deplorevole situazione, Marcelino e il suo staff non continueranno la loro missione all’Olympique de Marsiglia. Considerato il contesto, l’intero club è estremamente dispiaciuto di dover affrontare la partenza di un allenatore e di uno staff tecnico, arrivati ​​a Marsiglia solo il 23 giugno e pienamente impegnati nella società, per motivi non sportivi”.

Foto: Instagram Marcelino