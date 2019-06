Ora è anche ufficiale: Lupo nuovo ds del Venezia. E Tedino…

Come anticipato ieri sera in esclusiva, oggi è anche ufficiale: Fabio Lupo sarà il nuovo direttore sportivo del Venezia fino al 30 giugno 2021. Il Club arancioneroverde aveva provato a convincere anche Giorgio Perinetti, ma il summit tra le parti ha portato l’ex dirigente del Genoa a declinare la proposta del club lagunare. Lupo è il nuovo ds, ora per la panchina resta sempre il nome di Bruno Tedino (ultima esperienza sulla panchina del Palermo).

Foto: Twitter Venezia