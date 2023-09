Come anticipato ieri sera dalla redazione di Sportitalia, ora è arrivata anche l’ufficialità: Luiz Felipe è un nuovo difensore dell’Al-Ittihad. Dopo una sola stagione passata in Spagna con la maglia del Betis, il difensore ex Lazio si aggiunge così alla rosa già composta da Benzema, Kantè e compagni.

Foto: Instagram Betis