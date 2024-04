Ora è anche ufficiale: l’Udinese annuncia l’esonero di Cioffi

Adesso è arrivata anche l’ufficialità: Gabriele Cioffi non è più l’allenatore dell’Udinese. In arrivo, per sostituirlo, Fabio Cannavaro, che porterà con sé Giampiero Pinzi nel suo staff. Ad annunciarlo la stessa società friulana con il seguente comunicato ufficiale, pubblicato sul proprio sito:

“Udinese Calcio comunica di aver sollevato Gabriele Cioffi dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra.

Al mister i ringraziamenti per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto durante questi mesi, a lui i migliori auguri per il prosieguo di carriera. Il Club ringrazia anche i suoi collaboratori Cristiano Bacci e Gilberto Ribeiro Andrade per l’impegno profuso.

Seguiranno comunicazioni sulla nuova guida tecnica della squadra”.

Foto: Twitter Udinese