Ora è anche ufficiale: Livorno, Morganella è un nuovo giocatore amaranto

Lo scorso 4 luglio vi avevamo anticipato in esclusiva il trasferimento di Michael Morganella a Livorno. Mancava soltanto l’annuncio, ora è arrivato: l’ex difensore di Palermo e Novara è un nuovo giocatore amaranto, come comunicato sul sito ufficiale dalla formazione labronica, che lo ha acquistato dal Padova. Questo il testo: “L’ A. S. Livorno Calcio comunica ufficialmente di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Michel Morganella (difensore, classe 1989). Morganella lo scorso anno ha giocato in serie B con la maglia del Padova. In passato Morganella ha vestito anche le maglie di Basilea, Novara e Palermo. Morganella, che ha svolto le visite mediche al centro “Inlab” (vedi foto-Novi), sarà presente oggi agli allenamenti della squadra al Centro Coni di Tirrenia”.

Foto: Sito Ufficiale Livorno