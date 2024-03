Ora è anche ufficiale: l’intero staff di Maurizio Sarri si è dimesso

Adesso è arrivata anche l’ufficialità. Come vi avevamo anticipato stamattina, l’intero staff di Maurizio Sarri, ormai ex tecnico della Lazio, ha rassegnato le proprie dimissioni. Questa la nota ufficiale pubblicata dal club biancoceleste sul proprio sito:

“La S.S. Lazio rende noto che l`intero staff tecnico di Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni dai rispettivi incarichi. Le dimissioni sono state accettate dalla Società. Come annunciato in precedenza, la guida tecnica della squadra è affidata a Giovanni Martusciello. Il Club ringrazia lo staff per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurando le migliori fortune umane e professionali”.

Resta pertanto solamente Giovanni Martusciello nel club biancoceleste, come allenatore della prima squadra, tra i componenti del vecchio staff che ha affiancato l’allenatore toscano nella sua avventura professionale a Roma.

Foto: Twitter Lazio