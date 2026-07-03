Ora è anche ufficiale: Lazio, ingaggiato Pedraza

03/07/2026 | 12:41:47

Una rincorsa dal 30 dicembre 2025, quando abbiamo parlato dei primi gradimenti e approcci. Ora arriva l’ufficialità, la Lazio ha annunciato Pedraza. Il giocatore arriva a parametro zero dopo la fine del contratto con il Villarreal.

Il comunicato: “La S.S. Lazio annuncia il tesseramento del calciatore Alfonso Pedraza Sag. Il difensore esterno sinistro classe 1996 ha firmato un contratto triennale. L’ex Villarreal sarà immediatamente a disposizione del tecnico Gattuso per l’inizio del ritiro”.



Foto: X Lazio