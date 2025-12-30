Esclusiva: Lazio, piace Pedraza per la fascia sinistra. E su Martin…

30/12/2025 | 20:59:04

La Lazio dovrà prendere una decisione su Nuno Tavares, intanto c’è una novità per la fascia sinistra. Piace e non poco Alfonso Pedraza, classe 1996, in scadenza di contratto con il Villarreal dopo una vita trascorsa nel suo attuale club. Gli spagnoli, ancora impegnati in Champions ma con possibilità quasi nulle di andare ai playoff, vorrebbero trattenerlo fino a giugno ma è una situazione da seguire. Pedraza (seguito quasi quattro anni fa dall’Atalanta) piace perché completo sia in fase di costruzione che di contenimento, ci sono stati contatti. La Lazio sta valutando anche profili giovani, ma cerca gente pronta per gennaio. In tal senso va sempre considerato Aaron Martin, nostra esclusiva dello scorso 10 giugno, considerato però più offensivo rispetto a Pedraza. Nel frattempo il Genoa continua a insistere per il rinnovo.

foto instagram pedraza