Tramite i propri canali ufficiali, il Venezia ha ufficializzato l’arrivo in prestito di Ivan Lakicevic dal Genoa, confermato quanto vi avevamo anticipato in esclusiva (qui). Questo il comunicato del club veneto:“Ivan Lakicevic è un nuovo giocatore del Venezia Fc. Il difensore classe 1993 nativo di Belgrado (Serbia) arriva in prestito annuale dal Genoa.”

Foto: Twitte Ufficiciale Venezia