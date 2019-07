Colpo in entrata del Venezia, dopo quelli dei giorni scorsi. Accordo totale con il Genoa per l’arrivo in prestito del terzino destro serbo Ivan Lakicevic, classe 1993, che il club di Preziosi aveva acquistato dal Vojvodina nel luglio del 2018. Ora per Lakicevic la possibilità di giocare in B con una certa continuità, lo farà a Venezia.