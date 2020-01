Ora è anche ufficiale: La Mantia dal Lecce all’Empoli

Andrea La Mantia all’Empoli, tutto confermato. Il club toscano, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato di aver prelevato l’attaccante classe ’91 in prestito con obbligo di riscatto dal Lecce. Un colpo importante per il reparto avanzato dell’Empoli,va così in porto la nostra esclusiva dei giorni scorsi. Lo stesso Empoli ha ufficializzato anche l’arrivo del difensore Francisco Sierralta, classe 1997, preso in prestito dall’Udinese.

