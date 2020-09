Ora è anche ufficiale: la Feralpisalò prende Morosini dal Monza

Tre giorni fa, vi avevamo anticipato dell’accordo tra Monza e Feralpisalò per il prestito di Tommaso Morosini. Ora è arrivata l’ufficialità. Ecco il comunicato:

“Tommaso Morosini viene ceduto a titolo temporaneo annuale alla Feralpisalò, club inserito nel Girone B della Serie C.

Il centrocampista arrivato a Monza nel gennaio 2020 è stato, seppur in poco tempo, tra i protagonisti della Promozione in B dei biancorossi: arrivederci Tommaso!”.

Foto: sito Monza