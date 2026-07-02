Ora è anche ufficiale: Kaiki è un nuovo giocatore del Como

02/07/2026 | 15:25:58

Era da gennaio che il Como si era interessato a Kaiki ed oggi è arrivata l’ufficialità del prestito con obbligo di riscatto per il brasiliano. Ecco il comunicato del club: “ Como 1907 è lieta di annunciare che è stato raggiunto un accordo per la firma del nazionale brasiliano Kaiki Bruno da Silva dal Cruzeiro Esporte Clube. Il 23enne terzino sinistro si unirà al club in prestito con l’obbligo di acquisto, aggiungendo ritmo, intensità ed esperienza internazionale alla squadra di Cesc Fàbregas. Nato a Betim, in Brasile, Kaiki si è unito all’accademia del Cruzeiro in giovane età e ha fatto il suo debutto professionale per il club nel 2021. Da allora è diventato uno dei giovani terzini più promettenti del calcio brasiliano, combinando l’aggressività difensiva con la velocità e la fiducia per portare avanti la partita. Durante la stagione 2025/26, Kaiki ha fatto 32 apparizioni per il Cruzeiro, il club in cui è entrato attraverso il sistema giovanile, acquisendo anche esperienza continentale nella Copa Libertadores e nella Copa Sudamericana. Il suo sviluppo è stato riconosciuto anche a livello internazionale. Kaiki ha fatto il suo debutto da senior per il Brasile nel 2026, avendo precedentemente rappresentato la squadra nazionale a livello Under 23 e Under 20. Con il Brasile Under 20, faceva parte della squadra che ha vinto il campionato sudamericano Under 20 nel 2023”.

Foto: Instagram Como