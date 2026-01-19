Esclusiva: Como, chiesto al Cruzeiro il prestito di Kaiki Bruno

19/01/2026 | 11:14:27

Il Como non si era riscaldato a fine dicembre per Kaiki Bruno, terzino sinistro 22enne di proprietà del Cruzeiro, preferendo fare alcune riflessioni prima di prendere una decisione. Ma nelle ultime ore il club ha voluto uscire allo scoperto e ha ufficialmente chiesto il prestito al Cruzeiro, studiando una formula che possa permettere l’eventuale acquisizione. Le qualità di Kaiki sono importanti e riconosciute, vedremo se il Como riuscirà a trovare un varco per procedere nella trattativa.

Foto: sito Como