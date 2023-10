Ora è anche ufficiale: il Lecco esonera Foschi

Il Lecco ha provveduto, secondo le previsioni, all’esonero del tecnico Luciano Foschi. Questo il comunicato:

“Calcio Lecco 1912 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Mister Luciano Foschi. Nel ringraziarlo per la dedizione al lavoro e per essere stato l’allenatore del raggiungimento della promozione in B, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.

Adesso il Lecco è sul punto di ufficializzare, come anticipato sabato, l’arrivo di Marco Zaffaroni al posto di Foschi.

