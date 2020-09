Ora è anche ufficiale: Godin è un nuovo giocatore del Cagliari

Vi abbiamo raccontato di questa trattativa sin dagli albori, portando sui vostri schermi ogni esclusiva e retroscena. Adesso l’arrivo di Diego Godin al Cagliari è anche ufficiale. Questa la nota del club sardo: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Inter il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Godín: il forte difensore uruguaiano ha sottoscritto un accordo che lo lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2023.”

