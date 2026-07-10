Ora è anche ufficiale: Giacomo Faticanti è un nuovo giocatore dell’Avellino

10/07/2026 | 11:53:09

Giacomo Faticanti è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Avellino. Come anticipato le scorse settimane, l’ex Roma e Ternana arriva in Irpinia in prestito dalla Juventus. L’Avellino ha annunciato l’arrivo del classe 2006 con un comunicato sui propri canali ufficiali: “L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla Juventus F.C. , a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Faticanti. Nato a Roma il 31 luglio 2004, il centrocampista capitolino è cresciuto nelle giovanili dell’ A.S. Roma. Tra i professionisti ha indossato le maglie di Ternana e Juventus Next Gen mettendo a referto 77 presenze, siglano 3 gol e fornendo 6 assist ai propri compagni di squadra. Benvenuto in Irpinia Giacomo!”

Foto: Instagram Avellino