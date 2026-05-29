Esclusiva: l’Avellino forte su Faticanti. Sogno Kouadio, piacciono Lulli e Dembelé

29/05/2026 | 23:59:46

L’Avellino presto ufficializzerà Alessandro Nesta, ma questa non è più una notizia. Il club irpino vuole fare un mercato ambizioso, puntando anche su giovani di qualità. Un obiettivo concreto è Giacomo Faticanti, centrocampista classe 2004 convocato dalla Nazionale, qualità importanti e che tornerà al Lecce dal prestito con la Juventus Next Gen. Il sogno è Eddy Kouadio, difensore centrale classe 2006 che può giocare anche da terzino fresco campione d’Italia Primavera con la Fiorentina. In lista ci sono due terzini destri: stiamo parlando di Emanuele Lulli classe 2007 della Roma e di Ali Dembelé, classe 2004 che tornerà al Torino dopo il proficuo prestito di Mantova.

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