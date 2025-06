Ora è anche ufficiale: Ghisolfi e la Roma si separano

18/06/2025 | 12:09:05

Ora è anche ufficiale, come vi avevamo anticipato nelle scorse ore e Sportitalia aveva raccontato lo scorso dicembre, Ghisolfi e la Roma si separano: “L’AS Roma e il Direttore Tecnico Florent Ghisolfi hanno deciso di comune accordo di interrompere il loro rapporto”. Questo il comunicato con cui il club giallorosso ufficializza l’addio con il dirigente francese. “Nel corso dell’ultimo anno – si legge – Florent ha dimostrato professionalità e dedizione in una fase cruciale per il Club. Lo ringraziamo per il contributo dato e gli auguriamo il meglio per la sua prossima sfida professionale. Grazie, Flo!”

Foto: Instagram Roma