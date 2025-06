Ghisolfi ai saluti (da dicembre), manca solo annuncio per Massara-Roma

18/06/2025 | 11:50:47

Due conferme: l’addio di Ghisolfi alla Roma, ribadito ieri durante la conferenza stampa di presentazione di Ranieri, sulla scia di quanto anticipato da Sportitalia lo scorso dicembre quando il direttore sportivo era già seriamente a rischio. E poi l’arrivo imminente di Frederic Massara, reduce da un’esperienza al Rennes, balzato in pole già un paio di sere fa, senza che ci fosse la possibilità di una soluzione interna (Balzaretti) come ventilato da qualche fonte nella giornata di ieri. Massara quindi sta per tornare in Italia dopo la parentesi con il Milan in coppia con Maldini e coincisa con la vittoria dello scudetto. Foto: Instagram Rennes