Ora è anche ufficiale: Gautieri nuovo allenatore della Triestina

Carmine Gautieri era in pole per la panchina della Triestina già qualche settimana fa, come avevano anticipato prima che il club decidesse di confermare Princivalli. Due sconfitte consecutive hanno indotto la Triestina a cambiare idea, l’arrivo di Gautieri era chiaro da ieri sera, nelle prossime ore sbarcherà a Trieste per firmare il contratto con il nuovo club. Nel frattempo, ecco l’ufficialità.

Foto: sito ufficiale Triestina