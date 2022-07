Ora è anche ufficiale: Djuric al Verona

Dopo l’ufficialità, arrivata sul sito della Lega Serie A, anche l’Hellas Verona comunica i dettagli dell’approdo di Milan Djuric in gialloblù: “Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante bosniaco Milan Djuric, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2025”.

PRONTO A LOTTARE PER NOI!

Ready to fight for Hellas: welcome Milan! #HVFC #DaiVerona #Djuric pic.twitter.com/AMTrUkEHfL

