Ora è anche ufficiale: Deiola è un nuovo giocatore del Lecce

Tutto come previsto. Alessandro Deiola è un nuovo giocatore del Lecce. Una trattativa che vi raccontiamo da una settimana e della quale oggi è stata data l’ufficialità. Come si legge sul sito del club giallorosso, “L’US Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Deiola dal Cagliari Calcio, con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore della società sarda. Il calciatore, che si è già sottoposto a visite mediche, verrà presentato alla stampa domani mattina alle ore 11.30 presso la sala stampa “Sergio vantaggiato” del Via del mare“.

Foto: sito Lecce